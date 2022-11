Neue Zahlen : So entwickelt sich die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf

So entwickelt sich die Arbeitslosigkeit in Düsseldorf

Düsseldorf Unternehmen schauen extrem pessimistisch in die Zukunft. Nun zeigen neue Zahlen der Agentur für Arbeit, wie sich der Arbeitsmarkt in Düsseldorf entwickelt.

Trotz Kostenpflichtiger Inhalt Krisenstimmung in weiten Teilen der Wirtschaft : der Arbeitsmarkt zeigt sich – zumindest noch – stabil. Die Arbeitslosigkeit nimmt sogar weiter ab. Ende Oktober waren in Düsseldorf 23.198 Frauen und Männer arbeitslos, das sind im Vergleich zum Monat davor 291 Personen und im Verhältnis zum Vorjahr 8,7 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote ist auf 6,7 Prozent gesunken, im Oktober 2021 lag sie noch bei 7,3 Prozent. Wichtiger Randaspekt: Die Zahl der Arbeitslosen sinkt, obwohl zurzeit 1050 als arbeitslos registrierte Geflüchtete aus der Ukraine ein Teil von ihr sind.

„Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Düsseldorf sind mittlerweile weniger durch die Folgen der Corona-Pandemie geprägt. Die Arbeitslosigkeit sinkt stetig. Die Jugendarbeitslosigkeit, die während der Hochphasen der Pandemie überproportional gestiegen war, ist bereits seit vielen Monaten stabil wieder auf dem Niveau von 2019 angelangt“, sagt Birgitta Kubsch-von Harten, Leiterin der Arbeitsagentur Düsseldorf. Nun gebe es allerdings andere Herausforderungen: Materialengpässe, Unsicherheiten in der Energieversorgung und wirtschaftliche Sanktionen seien eine enorme Belastung für die Unternehmen. Kubsch-von Harten betont: „Bei all diesen Entwicklungen darf die langfristige Sicherung der Fachkräfte nicht aus den Augen verloren werden. Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es ist, das Personal auch in schweren Zeiten zu halten.“