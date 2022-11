Klausurtagung : Kreis-CDU will Katastrophenschutz-Zentrum

Rhein-Kreis Politiker sprechen bei Klausurtagung über den Strukturwandel und die Zukunft der Krankenhäuser. Sie setzen sich für eine medizinische Versorgung mit Schwerpunkten an den Standorten Neuss, Grevenbroich und Dormagen ein.

Energieversorgung und -preise, Strukturwandel bis 2030, Arbeits- und Ausbildungsplätze in der Region, Katastrophenschutz, Sicherheitsempfinden, Sachstand der aktuellen Bauprojekte des Rhein-Kreises – das waren die Themen, mit denen sich die CDU-Kreistagsfraktion während ihrer Klausurtagung beschäftigte. Der Vorsitzende des Polizeibeirates und CDU-Abgeordnete Lars Becker sprach über die in der dunklen Jahreszeit wieder spürbar steigenden Zahlen der Automatensprengungen. „Wir dürfen nicht warten, bis eine unbeteiligte Person durch die immer stärker werdenden Explosionen zu Schaden kommt. Die CDU-Fraktion unterstützt den Ansatz der Sparkasse zur Neuaufstellung von Automaten in frei stehenden Gebäuden ohne Wohnbebauung in unmittelbarer Nähe daher ausdrücklich“, betonte er. Die Fraktion diskutierte auch die Folgen der Energiekrise und des beschleunigten Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung.

„Für uns steht außer Frage, dass die Unternehmen und die Menschen im Kreis in dieser besonderen Situation zuverlässig und planbar seitens der Politik in Berlin und Düsseldorf, aber auch konkret vor Ort von uns unterstützt werden müssen. Wichtig ist für die CDU-Fraktion nun auch die bisherigen Anstrengungen des Kreises im Bereich Strukturwandel zu intensivieren und für die Menschen sichtbar zu machen, um die umfangreichen Projekte bis zum Jahr 2030 auf die Spur zu bringen“, machte Johann A. Werhahn, strukturwandelpolitischer Sprecher, deutlich.

Im Bereich Katastrophenschutz will die CDU die vorhandenen Strukturen des Kreises stärken. „Pandemie, Extremwetterlagen und Angriffe auf unsere Infrastruktur – für all diese Fälle will sich der Rhein-Kreis im Sinne einer handlungsfähigen Krisenvorsorge optimal aufstellen. Nicht zuletzt haben wir hierzu bereits im vergangenen Jahr die Initiative für eine Machbarkeitsstudie eines Katastrophenschutz-Zentrums mit unseren Kooperationspartnern von FDP und UWG/Freie Wähler-Zentrum eingebracht“, sagte der Sprecher der CDU im Rettungsausschuss, Thomas Jung. „Natürlich haben wir uns auch mit der Lage der Krankenhäuser auseinandergesetzt. Wir unterstützen die Geschäftsführung bei der Umsetzung des erstellten Konzepts für eine innovative und patientenorientierte medizinische Versorgung mit Schwerpunktbildungen an den Standorten in Dormagen, Grevenbroich und Neuss“, so Fraktionsvorsitzender Sven Ladeck.