Comeback in Judo-Bundesliuga So viel Olympia steckt im Bundesliga-Kader des 1. JC Mönchengladbach

Bei einem Blick auf die Konkurrenz in der 2. Bundesliga habe sich an den Kräfteverhältnissen wenig geändert, wie Judoka und Vereinssprecher Peer Radtke erklärt. „Bayer 04 Leverkusen ist 2022 Meister geworden, wollte aber nicht in die 1. Liga aufsteigen. Die sind also für mich weiterhin der Favorit auf den ersten Platz. Wir waren mit dem zweiten Rang schon sehr zufrieden und schauen, wie sich die Saison entwickelt“, so Radtke. Zum Auftakt geht es für die Mannschaft am Samstag zum Braunschweiger JC, den ersten Heimkampftag bestreiten die Herren ebenfalls am 15. April gegen Leverkusen.