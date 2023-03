Flutlichtspiel beim Spitzenreiter Das Bollwerk des Spitzenreiters – und wie Union Nettetal damit umgeht

Das beginnt schon vorne in der Offensive an: Lediglich drei Tore erzielte Nettetal in den sechs Oberliga-Spielen 2023, Chancen zu mehr waren aber durchaus da. In der Defensive fing sich Union bei der 0:3-Niederlage gegen den KFC Uerdingen am vergangenen Samstag zwei Fernschüsse von Kevin Weggen ein. Hinzu kam ein eindeutiger Handelfmeter, der den Nettetalern verwehrt wurde.