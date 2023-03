Größerer Umbau am Bundesligakader Gladbacher HTC trennt sich von Daniel Altmaier

Jedes nicht zufriedenstellende Ergebnis bringt im Sport bestenfalls eine Erkenntnis mit sich. Und zum Ende der vergangenen Bundesliga-Saison drängten sich solche Erkenntnisse fast jede Woche für Teamchef Henrik Schmidt auf, schließlich verliefen die letzten fünf der neun Spieltage sieglos für den Gladbacher HTC. Was Schmidt in dieser Phase erkannte: Der Kader war in Summe nicht ideal zusammengestellt. Denn als die Topleute wie Tallon Griekspoor, Sebastian Baez oder Albert Ramos allesamt im Flieger zur Hartplatz-Saison in die USA saßen, fehlte dem Kader dahinter für die Bundesliga die qualitative Breite – wobei zur Wahrheit auch gehört, dass man Pech mit einigen Verletzungen hatte. Trotzdem blieb die Erkenntnis: Das Leistungsgefälle im Team ist zu groß.