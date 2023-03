RSV-Reserve wechselt geschlossen zum VfB Wie Korschenbroich den Neustart mit Hilfe aus Rheydt angeht

„Ich habe das dann meiner Mannschaft mitgeteilt, die dann gesagt hat: Wenn du gehst, gehen wir mit“, sagt Hamans. Warum die komplette RSV-Reserve ihren Stammverein verlässt? „Korschenbroich hat Bedarf gehabt und unsere Jungs wurden gefragt. Wir können ihnen bei uns keine erste Mannschaft bieten, da die Spieler weiter geschlossen zusammenspielen wollen. Es ist eine gute Mannschaft, schade für uns, aber wir können es nicht verhindern“, sagt Rheydts Sportlicher Leiter Markus Horsch. Die Rheydter Reserve war in der Vorsaison auf Anhieb aus der C- in die B-Liga aufgestiegen und spielt nun sogar um den Aufstieg in die A-Liga mit.