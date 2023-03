Klassenerhalt winkt 1. PBC Neuwerk spielt eine sehr gute Rolle in der 2. Bundesliga

Am Heim-Doppelspieltag gastierte zunächst der PBC Jägersburg im Neuwerker Vereinsheim. Die Jägersburger stehen im Tabellenkeller der 2. Bundesliga und hätten den Kontrahenten zumindest wieder ein bisschen näher in die gefährdete Zone ziehen können. Nach Niederlagen in den Einzelspielen von Michael Voglhuber (Disziplin 14.1), Harald Besancon (10-Ball) und Dennis Stadler (8-Ball) waren bereits drei Zähler an den Gast gegangen. Neuwerk entschied allerdings beide Doppel im 10-Ball (Chantal und Dennis Stadler) und 9-Ball (Michael Voglhuber und Harald Besancon) für sich und kam dank des knappen Einzelerfolges von Chantal Stadler im 9-Ball ebenfalls auf drei Zähler. Damit hatten beide Teams einen Punkt fürs Konto sicher eingefahren, der zweite wurde dann im Shootout ermittelt. Damit hat der 1. PBC in dieser Saison schon gute Erfahrungen gemacht, gewann bislang alle vier Entscheidungsspiele für sich – so auch schon beim Hinspiel in Jägersburg. Und auch im fünften Shootout der laufenden Spielzeit behielten die Neuwerker Poolbillard-Spezialisten die Nerven und fuhren mit dem 4:3-Sieg gegen PBC Jägersburg zwei wichtige Zähler fürs Punktekonto ein.