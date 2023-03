Nachwuchstalent aus Waldniel Bogenschützin Annika Rennett ist Deutsche Vizemeisterin

Die 18-Jährige macht im Frühjahr ihr Abitur und den Freizeitsportleiter am Rhein-Maas-Berufskolleg in Willich und steckt aktuell mitten in der Klausurphase. Eine Woche vor der Meisterschaft litt sie zudem an einem schweren Infekt, sodass sie sich nicht optimal auf die Meisterschaft vorbereiten konnte. Mit ihrer Krefelder Ligamannschaft errang sie zudem den Gesamtsieg in der Rheinlandliga. Sie kämpft am Samstag in Gudensberg gegen fünf weitere Mannschaften in der Relegation mit um den Aufstieg in die Regionalliga West.