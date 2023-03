Neuerung bei den Ü32-Herren Das ist der Zeitplan für den Finaltag im Kreispokal Mönchengladbach-Viersen

Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen hat den Rahmenplan für Endspieltag für die Kreispokalwettbewerbe bekanntgegeben. Der Finaltag findet traditionell am Ostermontag statt, in diesem Jahr also am 10. April. Die Veranstaltung wird in gewohnter Weise auf der Sportanlage der Sportfreunde Neersbroich ausgetragen.