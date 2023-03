Radsport beim RSC Schwalmtal Weniger Teilnehmer und technische Probleme beim Saisonauftakt

Volker Gerling (56 Jahre), Michael Willmse (53) sowie Ehefrau Kerstin Willmse (51), alle Lauftreff TuRa Brüggen, nahmen mit dem Mountainbike an der Radtouristik teil. Sie gehörten zu den Trimmfahrern, die für das Rennen eine Tageslizenz lösten. „Uns war es zu gefährlich, mit dem Rennrad auf den dünnen Rädern zu fahren, nach dem schlechten Wetter in den Tagen zuvor. Als wir heute Morgen losfuhren, hatten wir auch noch Minusgrade“, sagt Gierling und fügte an: „Wir sind die 46 Kilometer ab Waldniel gefahren und mit An- und Rückfahrt von und nach Brüggen schließlich insgesamt 72 Kilometer.“