Feuerwehr Mönchengladbach Bislang nur wenig Schäden durch Sturmböen

Tief Zoltan zog mit seinen Orkanböen auch über das Stadtgebiet Mönchengladbachs hinweg. Bislang hatte der Sturm aber nur wenige Auswirkungen, wie ein Feuersprecher sagte. Am Donnerstag gab es in der Kernzeit etwas mehr als ein Dutzend Einsätze, unter anderem wegen eines umgestürzten Baums, abgebrochener Äste und umgefallener Bauzäune. „Bislang verliefen alle Einsätze zum Glück glimpflich“, sagte der Feuerwehrsprecher. Es habe auch keinen Personenschaden gegeben. Auch am Freitag wurde eine Warnmeldung wegen Sturmböen ausgegeben.