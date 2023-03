Niederrheinpokal gegen Bundesligist U19 des ASV Süchteln schlägt sich gegen Fortuna Düsseldorf wacker

Die Süchtelner nahmen in der Folge einige taktische Veränderungen vor und agierten fortan mutiger. Das machte sich auch in ihrem Spiel bemerkbar, sie erarbeiteten sich in kürzester Zeit zwei hochkarätige Chancen, die aber beide ungenutzt blieben – die eine verpuffte durch eine Abseitsstellung, die andere durch die gute Defensivarbeit der Düsseldorfer. In der Folge zog der Tabellenvierte der Bundesliga West die Zügel wieder an und schenkte dem ASV noch vor der Pause die Tore zum 0:2 und 0:3 ein.