Kolumne Denkanstoß Ist das denn möglich? Friede auf Erden?

Unsere Gegenwart ist alles andere als friedlich. Der brutale Überfall Russlands auf die Ukraine jährt sich bald zum zweiten Mal. Am 7. Oktober geschah ein unvorstellbar grausames Pogrom der Hamas, dem in Israel wahllos Menschen zum Opfer fielen. Die Kämpfe im Gazastreifen, bei denen bis jetzt so viele ihr Leben verloren, bedrücken ebenfalls. Kann der jahrzehntelange Konflikt so gelöst bzw. Frieden erreicht werden? Und was ist mit unzähligen anderen Elendsorten dieser Welt? Millionen in Armut, in Hunger, in Krankheiten oder auf der Flucht…