Halbfinale gegen die Vize-Weltmeisterin Nettetalerin Folgmann kämpft mit der Weltspitze auf Augenhöhe

In der zweiten Runde dominierte eine Entscheidung des Kampfrichters die Begegnung, als er Minuspunkte gegen Madeline Folgmann wegen eines Haltens verteilte. Damit brachte er die Tschechin in eine günstige Ausgangslage. Die Runde ging so deutlich mit 5:12 an die Kontrahentin. In der Pause fing sich Folgmann wieder, doch auch Dominika Hronova hielt den Fokus, sodass sich ein enger Kampf entwickelte. Nach einem weiteren Minuspunkt des Kampfrichters drehte die deutsche Nationalkämpferin beim Stand von 4:5 unnachahmlich auf und setzte einen Westen- und einen lupenreinen Kopftreffer zum 12:5-Rundengewinn. „Das war wieder Madeline, wie man sie kennt“, sagte Trainer Björn Pistel nach dem Kampf.