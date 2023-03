Niederlage bei RWO ASV Süchteln kann lange mithalten, aber nicht punkten

Über weite Strecken konnte der ASV Süchteln sein Nachholspiel beim HC Rot-Weiß Oberhausen offen gestalten, verlor aber gegen den Tabellendritten letztlich mit 22:20 (8:15). Es fing gut an für die Gäste aus Süchteln, die sich in der Deckung bärenstark präsentierten und in Torhüter Daniel Niesel den überragenden Mann in ihren Reihen hatten.