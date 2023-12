Süchteln ordentlich, Lürrip unterlegen Erst kopflos, dann nervenstark

Die Gastgeber drehten die Partie, schienen alles im Griff zu haben und zogen auf 21:15 davon. Dann kam jedoch eine Phase, in der nicht mehr so viel gelang. Im Angriff wurden falsche Entscheidungen getroffen, im Deckungsverband fehlte die nötige Cleverness. Die legten die Gäste an den Tag und holten Tor um Tor auf. „In dieser Phase haben wir ab und an kopflos agiert“, sagte der verärgerte Süchtelner Trainer Tom Giesen.