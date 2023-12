Die Handball-Verbandsligisten der Region Zwei starke Spiele, doch nur ein Sieg

Dabei traten die Hausherren weiterhin arg ersatzgeschwächt an, machten jedoch aus der Not eine Tugend. Kurz vor Spielbeginn mussten auch noch Torhüter Sven Plath und Abwehrspezialist Tobias Reich erkrankt absagen. Dafür hütete der erst 22-Jährige Mark Hormsen, eigentlich die Nummer drei, erstmals über die gesamte Spielzeit das ASV-Gehäuse und avancierte dabei zum großen Rückhalt seines Teams. Im Innenblock eine weitere Neuerung, denn da bekam der 21-jährige Florian Leske, der zusammen mit Abwehrchef Daniel Schmitz einen riesen Job machte, das Vertrauen ausgesprochen. Über weite Strecken verlief die Partie sehr ausgeglichen, obgleich die Gastgeber stets die Nase etwas vorne hatten. Ihre stärkste Phase hatten sie in der zweiten Halbzeit, als sie von 20:20 vorentscheidend auf 30:23 davon zogen und in dieser Zeit avancierte Schmitz zum Matchwinner, als ihm fünf Tore in Folge gelangen. „Die Jungs haben heute wirklich einen guten Job gemacht“, freute sich der Süchtelner Trainer Tom Giesen. „Es war schön zu sehen, dass gerade die Spieler, die ansonsten nicht so viele Spielanteile bekommen heute zu absoluten Leistungsträgern zählten.“