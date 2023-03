Hohe Pleiten in der Verbandsliga ASV Süchteln und Turnerschaft Lürrip lassen einiges vermissen

„Wir haben heute quasi ohne Abwehr gespielt“, so der konsternierte Lürriper Trainer Tobias Elis. Im ersten Spielabschnitt war die Begegnung noch absolut offen und zumindest in diesem Zeitraum funktionierten noch einige Dinge im Defensivverbund der Gäste. So hatten sie zumindest den Aldekerker Rückraum und deren starken Kreisläufer in den Griff bekommen. Allerdings haben sich im Angriff immer wieder leichtere Fehler eingeschlichen.