Türkiyemspor dreht Partie nach 0:2-Rückstand Salgin beendet per Dreierpack die Ungeschlagen-Serie des SC Rheindahlen

Fußball-Kreisliga · 13 Spiele in Folge hatte der SC Rheindahlen vor dem Duell mit Türkiyemspor Mönchengladbach nicht mehr in der Kreisliga A verloren – und führt auch in dem Spitzenspiel früh mit 2:0. Dennoch ist die starke Serie an diesem Wochenende gerissen.

05.03.2023, 14:40 Uhr

Der SC Rheindahlen hat nach 13 ungeschlagenen Spielen in der Kreisliga A mal wieder eine Partie verloren. Foto: Theo Titz

Von Horst Höckendorf