Oberligist glänzt erneut in der Schlussphase Der ganz lange Atem von Borussia Mönchengladbach

Beim Zwischenstand von 22:17 versuchte der TVL zwar noch einmal alles, aber die Borussen ließen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. „Als wir uns wieder auf unser Spiel konzentriert haben, lief es dann deutlich besser, deshalb geht der Sieg für mich auch in Ordnung. Toll ist die momentane Form von Dennis Aust, der Manuel Bremges wirklich klasse ersetzt. So kann es gerne weitergehen“, hofft Rogawska. Liedtke erklärte nach Spielende: „Heute bin ich absolut nicht unzufrieden. Diese Leistung in den letzten Wochen und wir hätten ein paar Punkte mehr auf dem Konto. Am Ende des Tages war unsere Niederlage dennoch völlig verdient“.