Landesligist gewinnt gegen SG Unterrath Fitness des 1. FC Viersen macht am Ende den Unterschied

Die Hausherren nahmen das Heft im ersten Durchgang in die Hand und dominierten zunächst das Spielgeschehen. Es war aber Geduld gefragt, denn Torchancen gab es in Halbzeit eins so gut wie nicht. Die beste Möglichkeit hatte noch Viersens Vensan Klicic (25.), dessen Schussversuch allerdings knapp neben dem Pfosten landete. Hier fehlte es schlicht und einfach an der nötigen Durchschlagskraft.