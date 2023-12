Handball-Landesliga SV Neukirchen in St. Tönis nicht gierig genug

Auch zum Rückrunden-Start zeigte Handball-Landesligist SV Neukirchen sein zweites Gesicht. Die 22:29 (12:13)-Niederlage bei der Turnerschaft St. Tönis II in der Gruppe 1 ist bereits die fünfte Pleite in Folge bei Auswärtsspielen. „Diese Niederlagen sind zum Teil erklärbar“, betonte Trainer Hermann Casper. „In den Spielen, in denen Haftmittel benutzt werden, die bei uns in der Sporthalle verboten sind, bekommen wir mit zunehmender Spieldauer immer größere Schwierigkeiten. So war es auch in St. Tönis.“