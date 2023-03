„Aufgabe wird deutlicher schwerer als im Hinspiel“ Deshalb warnt TVK-Coach Gilbert Lansen vor dem OSC Rheinhausen

Diese hohe Niederlage schien die Gäste damals jedoch keinesfalls aus der Bahn zu werfen – ganz im Gegenteil, denn in den folgenden acht Begegnungen blieben der OSC Rheinhausen ungeschlagen und sammelten dabei immerhin 15 Punkte. Daher wissen die Korschenbroicher auch sehr genau, was auf sie zukommen kann. Nach einer einwöchigen Trainingspause, in der die Spieler regenerieren konnten, begann Anfang der Woche die Vorbereitung auf das Spiel. „Wir haben uns auf offensivere Deckung des Gegners vorbereitet und versucht, Lösungen zu finden“, so Lansen.