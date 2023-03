Einziges Manko war die Chancenverwertung Mit Sieg über Waldniel springt TuS Wickrath auf Platz vier

Für Waldniels Trainer Marc Trostel ging die Niederlage gegen Wickrath in Ordnung. „Wir haben nie Zugriff auf das Spiel bekommen. Wickrath war in allen Belangen besser als wir“, so der SC-Übungsleiter. Diese Aussage konnte Wickraths Co-Trainer Gianluca Nurra nochmals unterstreichen. „Unser einziges Manko war die schlechte Chancenverwertung“, so der TuS-Coach abschließend. Dank des Wickrather Sieges tauschen beiden Teams in der Bezirksliga-Tabelle die Plätze vier und sechs.