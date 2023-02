Verbandsligist gewinnt Derby gegen den ASV Abwehrschlacht gegen Süchteln geht an die Turnerschaft Lürrip

Nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nicht sehr viel, ehe Süchteln die Oberhand gewann und in der 41. Minute mit 17:15 in Front ging. Damit wollten sich die Lürriper aber keinesfalls zufriedengeben. In der Deckung legten sie noch eine Schüppe drauf und in der Offensive waren sie in den kommenden Minuten äußerst effektiv. Binnen acht Zeigerumdrehungen drehten sie das Spiel wieder zu ihren Gunsten und gingen ihrerseits mit 19:17 in Front.