Fußball-Landesliga Süchteln schenkt Spiel spät her

Lange sah es nach einem Sieg zum Jahresabschluss in der Landesliga für den ASV Süchteln aus. Am Ende stand das junge Team von Trainer Frank Mitschkowski allerdings mit leeren Händen da. Nach einer 0:1-Pausenführung schenkte der ASV das Spiel binnen weniger Sekunden in der Schlussphase des Spiels komplett aus der Hand und verlor am Ende mit 1:2 gegen den FC Remscheid.