Die „jungen Wilden“ sind titelhungrig So kann der Gladbacher HTC Deutscher Meister werden

Beim Blick auf die Gruppengegner, auf die der GHTC am Samstag treffen wird, fällt zudem eine zweite Sache auf, die aus Helbigs Mannschaft die „junge Wilden“ macht. Während bei den Zehlendorfer Wespen, dem Harvestehuder THC und dem Mannheimer HC viele U18-Spieler bereits in der 1. Bundesliga der Herren Erfahrung sammeln konnten, sind die Toptalente der Gladbacher bislang lediglich in der 2. Liga aufgelaufen. „Natürlich haben bei uns Spieler aus der U18 wie Jan Krauß, Valentin Mellinghoff, Anton Bauch oder Rodrigo Castro auch schon in der ersten Mannschaft gespielt – das ist aber eben nicht in der 1. Bundesliga gewesen“, sagt Helbig.