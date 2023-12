Abschied für langjährigen Chorleiter Ein Konzert und zwei Überraschungen

Doch es war nicht die einzige Überraschung: Bernd Lipka bat Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) und den Süchtelner Ortsbürgermeister Wolfgang Genenger (CDU) nach vorne. Sabine Anemüller überreichte dem Chorleiter die Stadtplakette in Bronze „für Ihr kontinuierliches und nachhaltiges Engagement“. Anemüller sagte, Cuypers sei ein „über Süchteln und das Grenzland hinaus bekannter und geschätzter Kirchenmusiker“. Sie erinnerte daran, dass Cuypers den Kinderchor, den Instrumentalkreis, das Pfarrorchester, den Jungen-Chor und den Kirchenchor von St. Clemens und St. Franziskus leite. Es waren die Politiker Paul Mackes und Stephan Sillekens, die Cuypers für die Stadtplakette in Bronze vorgeschlagen hatten, weil er sich seit 37 Jahren für die Musikkultur in der Stadt engagiere. Der Rat, so Anemüller, habe sich einstimmig und erst am vergangenen Dienstag für die Ehrung ausgesprochen. Man hätte kaum einen passenderen Ort und Anlass für die Ehrung finden können als nach dem Konzert, so Anemüller, daher habe man sich auch so beeilt.