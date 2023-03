Richtungsweisendendes Oberliga-Derby Union Nettetal gegen St. Tönis – wer rutscht in die Abstiegszone?

„Wir wollen natürlich am Sonntag in St. Tönis bei einem direkten Konkurrenten punkten und an das gute Spiel gegen Baumberg anknüpfen. Ich merke den Spielern im Training an, dass sie heiß sind. Das ist ein gutes Zeichen“, sagt Schwan. An das letzte Auswärtsspiel in St. Tönis haben die Nettetaler besonders gute Erinnerungen. Im April des vergangenen Jahres gab es nämlich einen klaren 4:1-Erfolg für den SCU. Es war der Anfang einer Siegesserie. Aus vier Spielen holte die Mannschaft vier Siege und brachte sich damit in eine äußerst gute Position für den Klassenerhalt.