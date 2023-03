Victoria Mennrath trifft auf VSF Amern Simon Netten will den Puffer zu den Abstiegsrängen weiter erhöhen

Mit Tomi Alexandrov und Daniel Nkongo standen zuletzt zwei Neuzugänge in der Startelf. Der Kader hat damit in der Breite noch einmal an Qualität hinzugewonnen, nachdem man in der Hinrunde mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatten. „Wir haben jetzt einfach mehr Optionen. In der Breite sind wir stärker besetzt, das erhöht auch die Trainingsintensität. Durch den erhöhten Konkurrenzkampf haben alle noch einmal einen Schub bekommen“, so Mennraths Trainer.