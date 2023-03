Machtdemonstration in der Waldsporthalle TV Korschenbroich fegt nach zwei spielfreien Wochen über Rheinhausen

Häufig beschweren sich Trainer über spielfreie Wochenenden im laufenden Ligabetrieb, weil die Mannschaft so aus dem gewohnten Rhythmus gezogen werden würde. Für den TV Korschenbroich scheint dies allerdings kein Problem darzustellen. Nach zwei spielfreien Wochenenden in Folge – der TVK bestritt seine letzte Partie in der Regionalliga beim 35:34-Sieg über den TSV Bonn am 11. Februar – ging es am Samstagabend vor 500 Zuschauern in der Waldsporthalle im Spitzenspiel gegen den OSC Rheinhausen.