Derbysieg über MVV Maastricht VVV-Venlo gelingt nach Blamage gegen TOP Oss die Wiedergutmachung

VVV-Venlo liegt nun nach 27 von 38 Spieltagen mit 45 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz der Keuken Kampioen Divisie, der am Ende zur Teilnahme an den Aufstiegs-Play-offs in die Eredivisie berechtigen würde. Der Rückstand auf den ersten direkten Aufstiegsplatz beträgt neun Zähler, der Vorsprung auf den ersten Nicht-Play-off-Platz ebenfalls neun Punkte. Das kommende Duell findet am Freitag um 20 Uhr im heimischen Covebo Stadion – De Koel gegen den Tabellenachtzehnten FC Den Bosch statt.