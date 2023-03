Personelle Entscheidungen beim A-Ligisten Wie sich der TSV Kaldenkirchen für die Zukunft aufstellt

Die Verantwortlichen konnten sich nun bereits frühzeitig mit dem gesamten Trainer- und Betreuerteam auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Küppers wird somit auch in der kommenden Saison die Verantwortung an der Jahnkampfbahn haben – unabhängig in welcher Liga dann gespielt wird. Unterstützt wird er dabei weiterhin von Co-Trainer Christian Leupers und Torwarttrainer Klaus Gerritz, sowie den beiden Betreuern Erwin Schulz und Lukas Geppert.