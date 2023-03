Deutschland verliert Vorjahres-Bronze nach Dopingbefund Das müssen Sie über die Billard-WM in Viersen wissen

Die Eröffnungszeremonie der Weltmeisterschaft findet am Donnerstag um 11 Uhr in der Viersener Festhalle statt, die ersten Spiele werden im Anschluss um 12 Uhr zwischen Schweden und Belgien sowie Österreich und Vietnam ausgetragen. Deutschland bestreitet seinen Auftakt am Donnerstag um 16 Uhr gegen Ägypten. Die weiteren deutschen Gruppenspiele stehen am Freitag um 14 und am Samstag um 11 Uhr an. Am Samstagnachmittag (ab 17 Uhr) ist das Viertelfinale angesetzt, das Halbfinale (ab 10.30 Uhr) und das Finale (ab 16 Uhr) folgen am Sonntag.