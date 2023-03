Duell gegen Mark van Bommels Sohn Venlo will Wiedergutmachung im Derby gegen Maastricht

Die VVV Venlo tritt am Freitagabend um 20 Uhr zum Limburger-Derby bei MVV Maastricht an. Das Hinspiel konnte VVV in einem umkämpften Duell im Dezember knapp mit 2:1 für sich entscheiden – damals drehte Venlo die Partie in der zweiten Halbzeit durch Tore von Robert Klaasen und Nick Venema.