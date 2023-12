Rückblick und Ausblick Radsport-Nachwuchs des VfR Büttgen ist top

Diese Bilanz beeindruckt: 76 Siege, 124 Podestplätze und 198 Platzierungen in den Top 10. Da verwundert es nicht, dass Abteilungsleiter Lars Witte kurz vor dem Jahreswechsel rückblickend zu dem Schluss kommt: „Der VfR Büttgen ist auch im Jahr 2023 seiner Verantwortung als einer der führenden Radsportvereine in Deutschland nachgekommen und hat sich als Veranstalter aktiv in das Renngeschehen eingebracht, um dem nationalen und internationalen Radsport-Nachwuchs eine Bühne zu bieten. Als Highlight galten sicherlich die Deutschen Meisterschaften im Nachwuchs der U15 und U17. Breiten- und Leistungssport gehen dabei im VfR weiterhin Hand in Hand.“



Die Radsportabteilung Vor allem der sich prächtig entwickelnde Nachwuchsbereich der in den vergangenen zwölf Monaten von 190 auf rund 240 Mitglieder angewachsen Abteilung macht Hoffnung auf eine gesicherte Zukunft. „Eine wachsende Nachfrage bedeutet indes auch notwendige Trainer- und gleichzeitig Fachkompetenz“, mahnt Witte. „Darum sind wir froh, dass sich aktuell auch einige Eltern und noch aktive Sportler für eine Trainerausbildung interessieren.“ Darüber hinaus sei dem VfR sehr daran gelegen, immer wieder Fachleute und ehemalige Profis in das Vereinsleben zu integrieren. „So bieten wir Workshops in ganz unterschiedlichen Richtungen an und freuen uns, dass diese Profis dem VfR und dem Radsport immer gerne zur Seite stehen. Davon profitiert unser Nachwuchs enorm.“



Die Bilanz Die 2023 eingebrachten 76 Siege, 124 Podestplätze und knapp 200 Top-Ten-Platzierungen vor Augen, resümiert Witte stolz: „Beachtliche Zahlen, die da durch unsere Sportlerinnen und Sportler zusammengekommen sind.“ Neben 20 Medaillen bei Landesverbandsmeisterschaften NRW schaut der Verein auf herausragende zehn Medaillen bei nationalen Titelkämpfen zurück. Mit vier Gold-, drei Silber und drei Bronzemedaillen hat der VfR Büttgen seine Medaillenausbeute im Vergleich zum Vorjahr sogar verdoppelt.