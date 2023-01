Zweitligist hat die Play-offs im Blick Wie sich VVV Venlo zu einem Aufstiegsaspiranten entwickelt

Für die VVV Venlo läuft es in dieser Saison um einiges besser als noch in der abgelaufenen Spielzeit. Nach dem Abstieg aus der Eredivisie in der Saison 2020/21 hingen die Trauben nach dem großen Umbruch im vorletzten Sommer hoch. Dass der Wiederaufstieg nicht auf Anhieb gelang, war zwar einkalkuliert worden, dennoch hatten sich die Verantwortlichen mehr erhofft als den zehnten Tabellenplatz am Ende der Saison – acht Punkte fehlten zum Erreichen der Aufstiegs-Play-offs. Im Anschluss trennten sich der Verein und dessen Trainer Jos Luhukay.