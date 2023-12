Fußball, Bezirksliga HSV geht als Favorit in das Langenfelder Spitzen-Derby

HSV Langenfeld – TuSpo Richrath. Nur rund drei Kilometer voneinander entfernt liegen die Plätze der beiden Langenfelder Vereine, die an diesem Freitag (19.30 Uhr, Burgstraße) zum Beginn der Rückrunde in einem unerwarteten Derby-Spitzenspiel aufeinander treffen. Während der HSV die Chancen auf Meistertitel und Aufstieg wahren möchte, will TuSpo seinen Höhenflug fortsetzen.