Derbysieg gegen Süchteln Mennrath ist zu Hause eine Macht

„Die Jungs haben die Ausfälle wie in der letzten Woche in der Breite extrem gut kompensiert“, sagte Mennraths Trainer Simon Netten. Der Start in die Partie war vielversprechend für die Victoria: Nachdem Konstantin Xenidis aus der Abwehr heraus einen tiefen Ball nach vorne gespielt hatte, tankte sich Oliver Krüppel durch die Defensive der Süchtelner und traf zur frühen 1:0-Führung (6.). Ein direkt verwandelter Freistoß von Noah Kubawitz in den Winkel ließ das Ergebnis bereits wenig später auf 2:0 anwachsen (22.).