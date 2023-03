Auftakt zur Vorbereitung Borussia Mönchengladbach kommt ins Waldstadion und spielt gegen Beeck

Womit am 15. Juli (Anstoß ist um 16 Uhr) eine Tradition wiederauflebt. Denn in den Nullerjahren war es im Juli Usus, dass Borussia gegen den FC im Waldstadion ihr erstes Vorbereitungsspiel auf die neue Saison bestritt. Auch wegen Terminschwierigkeiten schlief diese lieb gewonnene Tradition dann ein. Die Borussia trat zwar danach hin und wieder noch im Waldstadion an (zuletzt im August 2018 gegen Espan­yol Barcelona), aber eben nicht mehr gegen die Kleeblätter.