Handball-Oberliga Neusser HV schlägt zu Hause den Tabellendritten

Die Hausherren erwischten dabei einen richtig guten Start und gingen schnell mit 4:1 in Führung, was den Gästen natürlich überhaupt nicht schmeckte. So wurde ab Mitte der ersten Halbzeit NHV-Haupttorschüzte David Jurisic mit einer Manndeckung bedacht, was zunächst auch Wirkung zeigte und sich in einem Zwei-Tore-Rückstand der Gastgeber zur Pause niederschlug. „Aber in der Pause hatte keiner der Jungs einen Zweifel daran, dass wir die Partie noch drehen können“, berichtete Trainer Josip Jurisic. Mit einer kleinen taktischen Änderung – der Deckungsverband wurde offensiver aufgestellt – ging es dann in den zweiten Spielabschnitt. Die Maßnahme fruchtete und Neuss kam wieder heran. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Der 17-Jährig Nils Hufnagel und Aaron Rothkopf nutzten die Räume, die durch die Manndeckung gegen Jurisic frei geworden waren und auch Kreisläufer Marco Bauer wusste durchaus zu gefallen. In der letzten Minute nahm Geistenbeck dann seinen Torhüter aus dem Spiel, um im Angriff eine Überzahlsituation zu schaffen, die sie auch 15 Sekunden vor Schluss mit dem Ausgleichstreffer zum 36:36 nutzten. Daraufhin spielten die Neusser den Ball schnell zur Mitte, und da der gegnerische Torhüter noch nicht wieder in seinem Gehäuse stand, netzte Jurisic, der nie komplett auszuschalten war, neun Sekunden vor Schluss aus der Distanz zum viel umjubelten Siegtreffer ein. Das Spiel fasste der Coach so zusammen: „Ein spannender und gelungener Handballabend, der mal wieder bewies, dass eine geschlossene und disziplinierte Mannschaftsleistung mit Unterstützung der Fans alles möglich macht.“