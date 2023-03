„Erstaunlich schlecht“ Bei der Turnerschaft Lürrip läuft aktuell nichts zusammen

Überschattet wurde die Partie allerdings durch zwei schlimme Verletzungen. Zunächst verletzte sich der Lobbericher Patrick Flügel bei einer Angriffsaktion und zog sich dabei einen Splitterbruch im Schienbein zu, was in Kürze eine Operation nach sich zieht. Drei Minuten vor dem Ende traf es dann noch den Lanker Torwart, der mit einem Krankenwagen abgeholt werden musste. „Durch die Verletzungen tritt der Handball schon fast in den Hintergrund“, so Elis. „Insgesamt war es eine verdiente Niederlage, denn zehn Minuten gut zu spielen, reichen einfach nicht aus.“