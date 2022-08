Judo-Frauen verfehlen Aufstieg in der NRW-Liga : 1. JC Mönchengladbach beendet Saison auf Platz zwei

Judo-Frauen verfehlen Aufstieg in der NRW-Liga

Judo Das Frauenteam des 1. JC Mönchengladbach wäre gerne aus der Judo-NRW-Liga aufgestiegen. Am letzten Kampftag kam es zum entscheidenden Duell mit dem PSV Herford – mit dem schlechteren Ausgang für den 1. JC.

Am letzten Judo-Kampftag der NRW-Liga haben die Frauen des 1. JC Mönchengladbachs nach einer 3:4-Niederlage gegen den PSV Herford und einem 4:3-Sieg gegen den PSV Bochum den Titel und Aufstieg knapp verpasst. Das Team beendet die Saison auf dem zweiten Platz. Gegen den bis dato punktgleichen PSV Herford musste sich Jana Schmitz (-52 kg) zum Auftakt in einer engen Begegnung der Deutschen Vizemeisterin des Vorjahres erst in der Golden-Score-Verlängerung geschlagen geben.