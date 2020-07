Städtewerbung : Monheim statt Monaco: Kreis wirbt für seine Städte

Monheim Ab Montag werden 50 Aufsteller mit unterschiedlichen Motiven in Monheim für die Nachbarstädte werben. Auch in den Kommunen selbst wird Plakat- und Display-Werbung gerade groß geschrieben.

Insgesamt kostet die Aktion 20.000 Euro, der Druck der Plakate wird je nach Menge zwischen 4000 und 5000 Euro liegen, sagt Tanja Henkel, Sprecherin des Kreises Mettmann. Seit Donnerstag hängen die Plakate und machen in Corona-zeiten Lust, Städte im Umkreis zu besuchen. „Wir haben die Standorte mit den Kommunen abgesprochen, zum Teil haben sie diese auch empfohlen“, berichtet Henkel. Die Tourismusabteilung des Kreises „neanderland“ hatte den Auftrag an eine Agentur vergeben. Weitere Motive sind Velbert statt Venedig, Hilden statt Honolulu, Ratingen statt Rimini, Mettmann statt Mallorca, Erkrath statt Edinburgh, Wülfrath statt Wien und Heiligenhaus statt Helsinki.

Für Monheim begrüßt Tourismusmanagerin Saskia Braun die Aktion. „Wir haben gerade eine Information bekommen“, sagt sie. Die Stadt selbst wirbt auf den kleinen und großen Info-Displays sowie in den sozialen Netzwerken für ihre Angebote. „Vieles hat nach dem Shutdown jetzt wieder geöffnet“, sagt Braun. Darunter sei der Wasserspielplatz im Rheinbogen, das Aalfischerei-Museum. Angebote wie die Stadtrundgänge mit den Mon-Guides und Fahrradtouren würden gut nachgefragt. „Die Leute wollen wieder raus und Kultur genießen“, so Braun. Sie setzt auf Tagessausflüge als Alternative zum Urlaub. Das helfe auch der Gastronomie. Hoteliers hätten Kurzzeiturlauber wie Radlergruppen im Visier, die helfen können, die Zeit bis zu den nächsten großen Messen zu überbrücken.

Plakatwerbung scheint übrigens gerade angesagt zu sein. In Monheim wirbt die CDU mit kleinen Plakaten und wünscht schöne Ferien in der Heimat (Motiv: Aalschokker), in Langenfeld sendet der Bürgermeister großflächig sie selbe Botschaft an seine Bürger (ohne Motiv).