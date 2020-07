Lange Wartelisten : Kleingärten sind auf Jahre ausgebucht

Melanie Winter ist mit ihren Kindern Sophia und Leon fast täglich im Kleingarten. Seit Oktober 2019 hat die Familie eine Parzelle gepachtet. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die aktuelle Wartezeit beträgt beispielsweise in der Langenfelder Anlage „Im Bärenbusch“ fünf bis sieben Jahre. Der Verein bittet Interessenten daher bereits auf seiner Homepage von Anfragen abzusehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Czyperek

Sophia liebt nichts mehr, als auf dem Trampolin auf und ab zu hüpfen. Das neue Spielgerät steht neben Plantschbecken und Spielhäuschen auf der Wiese einer Kleingartenparzelle in der Anlage „Im Bärenbusch“. Den Garten übernahmen die Eltern der Dreijährigen im Oktober vergangenen Jahres von langjährigen Pächtern. Sie gestalteten ihn komplett um. Stauden statt Rosen, viele Obstbäume statt Sträucher. Die Beeren und das Gemüse sind bald erntereif. „Darauf haben wir fast zwei Jahre gewartet“, berichtet Melanie Winter (37). Die Wartelisten in den Kleingartenanlagen sind lang. Aktuell beträgt sie „Im Bärenbusch“ an der Langenfelder Bogenstraße fünf bis sieben Jahre, sagt der Vorsitzende Nikolaus Baum (73).

Vor drei Jahren habe man noch Aushänge gemacht, dass Parzellen zu vergeben seien. „Dann kamen plötzlich immer mehr Anmeldungen.“ Auch in der Nachbargemeinde Monheim sind die Wartelisten lang. „Alle Parzellen in den Vereinen sind belegt“, sagt die Vorsitzende des Stadtverbandes Monika Dierdorf (75). Viele junge Familien fragten an. Wer in einer Mietwohnung lebe, sei glücklich, wenn er einen Kleingarten nutzen könne. Teilweise erreichten die örtlichen Vereine bis zu drei Anfragen pro Woche. Die Corona-Krise habe den „Run“ auf das kleine Stück Freiheit im Grünen noch verstärkt. Auch Monika Dierdorf erinnert sich: „Das war früher nicht so. Heute ist es leider fast aussichtslos, einen Garten zu bekommen.“

Info Drei Kleingartenvereine in der Stadt Kleingartenverein Im Bärenbusch Bogenstraße 103, Telefon 02173 24342. Kleingartenverein Bahn Landwirtschaft, Immigrather Straße 23, Telefon 02173 71319. Kleingartenverein Tannenbusch, Tiefenbruchstaße 60, Telefon 0172 9471305.

Melanie Winter schätzt sich glücklich, dass sie endlich in der Erde graben und nach getaner Arbeit der Tochter beim Spielen zusehen kann, während ihr Sohn Leon (acht Wochen) friedlich an seinem Schnuller saugt. „Es war super schön für uns. Während der Corona-Krise waren wir oft hier draußen und haben gearbeitet.“ Zu Hause in der Etagenwohnung wäre es mit kleinen Kindern schwierig geworden. In der Anlage hätten sie hingegen alle Freiheiten und viel Platz.

Jeweils rund 300 Quadratmeter sind die 50 Gärten in der Anlage neben der Güterbahnstrecke groß. Und jeder sei anders, berichtet Nikolaus Baum. So gibt es noch die steinumrandeten typischen Nutzgärten mit akkuraten Gemüsereihen, wie sie die Großeltern früher hatten. Die jungen Pächter legten zunehmend Hochbeete an. Auch Nikolaus Baum zieht sein Gemüse inzwischen so. Die Hochbeete machten die Gartenarbeit leichter und für den Rücken angenehmer, sagt er.