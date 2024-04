Wiescheider Treff Wie der Traum von Solingen am Rhein platzte

(og) Der Wiescheider Treff, Alt Wiescheid 20A, hat für den Wonnemonat Mai wieder ein paar besondere Programmpunkte vorbereitet. Am Sonntag, 5. Mai, 15 Uhr, geht es im Erzählcafé um den „Traum von Solingen am Rhein“. Vor 50 Jahren versetzte eine Reform die Region in Aufruhr. Denn 1974 trat in NRW eine Gesetzesreform in Kraft – genannt Gebietsreform –, die viel Unruhe in die Städte und Gemeinden, aber natürlich auch in die Bevölkerung brachte. Und am Neujahrsmorgen 1975 wurde so manch einer wach und wunderte sich, wann er denn umgezogen sein sollte. So war der Opladener plötzlich ein Leverkusener, der Monheimer ein Düsseldorfer, der Langenfelder wohnte nicht mehr im Rhein-Wupper-Kreis, sondern im Kreis Mettmann... und der damalige Oberstadtdirektor von Solingen, Dr. Fischer, musste feststellen, dass sein Traum von „Solingen am Rhein“ ein Traum geblieben war. Referentin ist Elfie Steckel.