Langenfeld Freizeit Das „Musik“ – „Großstadtfeeling in der Dorfdisco"

Eigentlich ist Cemile Yavuzyasar Kosmetikerin, seit 2018 leitet sie ein Kosmetikstudio, das im Namen das geradezu universelle Anti-Aging-Versprechen „Zeitlos schön“ führt. Jetzt will sie eine neue Branche erobern, die mehr für das Versprechen größten Vergnügens im Sinne von „have a good time“ („Hab eine schöne Zeit) steht: Seit dem 1. März ist sie Betreiberin der Diskothek „Musik“ an der Schneiderstraße. Hierbei kann die 44-Jährige auch an ihre eigene Tanzleidenschaft anknüpfen: „Ich höre gerne Rhythm & Blues und Housemusik, aber auch die aktuellen Charts.“ Sie möchte gerne diesen an nachlassendem Interesse leidenden Ort wiederbeleben und den jungen Leuten eine Alternative zu den Partymeilen in Köln und Düsseldorf bieten. „Wir holen das Großstadtflair hier in unsere Dorfdisco“, sagt ihr Neffe, der sie in technischen und Social Media-Fragen berät.