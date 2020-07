Monheim Rheinterrassen : Stadt bereitet Umbau Rheinterrassen vor

Erweiterung Rheinterrasse Baumberg: Der jetzige Terrassenbereich soll als Wintergarten intergriert werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Den Rheinterrassen in Baumberg an der Klappertorstraße steht ein Eigentümerwechsel bevor. Die Stadt will dafür den Bebauungsplan ändern und damit Anbauten zum Rhein hin ermöglichen.

Vor drei Jahren wurde die geplante Erweiterung des Hotels Rheinterrassen in Baumberg in Rat und Bevölkerung diskutiert. Die bei dem Bebauungsplanverfahren beteiligten Anwohner drängten insbesondere auf ein Satteldach für den dreigeschossigen Anbau. Antragsteller für das Bauprojekt war der derzeitige Pächter Jörg Thüner. Wie Markus Gronauer (CDU) kürzlich im Planungsausschuss darstellte, sei es zu dem Bauvorhaben nicht gekommen, weil die eigentliche Eigentümerin der Immobilie, die unmittelbar hinter dem Komplex wohnt, ihre Zustimmung verweigert habe. Er wunderte sich daher, dass nunmehr die Planung erneut auf die Tagesordnung komme.

Nach Auskunft von Stadtplaner Thomas Waters hat jetzt die Stadt die Initiative ergriffen und ein so genanntes Angebots-Bebauungsverfahren aufgelegt. „Es gibt seitens eines Investors den Wunsch, das Gebäude zum Rhein hin zu erweitern“, sagt er. Neu aufgenommen werde die Möglichkeit, die jetzige Terrasse als Wintergarten in den Baukörper zu integrieren, um diesen auch bei schlechtem Wetter nutzen zu können. „Wir wollen den Gastronomiestandort stärken“, erklärt er. Schließlich markiert das Ende der Klappertorstraße mit ihrer unmittelbaren Rheinlage und dem Museumsschiff einen touristischen Hotspot. Das Problem: „Die Eigentumsverhältnisse sind verworren“, sagt Waters, ohne genauer zu werden. Die Stadt komme mit ihrem Anstoß dem Wunsch eines fachkundigen Kaufinteressenten entgegen. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um Stephan Zouagui handeln, der unter anderem das Culinarium (ehemals Festhalle Bormacher) in der Monheimer Altstadt betreibt.

Info Rheinterrasse Baumberg Beach Treffpunkt Die Baumberger Rheinterrasse ist aufgrund ihrer direkten Rheinlage ein beliebter Treffpunkt für Monheimer und Düsseldorfer Aalschokker Das Fischereimuseum hat den Standort aufgewertet, mit dem Museum sind Parkplatz und Radweg neu gestaltet worden. Draüber hinaus soll vor dem Aalschokker eine Freitreppe zum Rhein entstehen

Ansonsten seien die Festsetzungen so, wie sie der Pächter der Rheinterrassen ursprünglich beantragt hatte. Demnach soll der dreigeschossige Hotelanbau auf dem heutigen Parkplatz im Nordosten errichtet werden. Die dadurch wegfallenden Parkplätze sollen durch eine Tiefgarage mit 25 Stellplätzen ersetzt werden, oberirdisch stünden zwölf Plätze zur Verfügung. Von der Erweiterung des Gebäudes als Wintergarten wäre auch kein Anwohner betroffen, versicherte Waters.