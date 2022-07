Fälle in Monheim und Langenfeld : Senioren werden Opfer von Trickbetrügern

Monheim/Langenfeld In den vergangenen Tagen haben Betrüger am Telefon erneut mehrere Senioren durch perfide Gesprächsführung dazu gebracht, ihnen hohe Bargeldsummen und Schmuck zu übergeben. Hinzu kamen etliche weitere Betrugsversuche im gesamten Kreisgebiet.

Eine 83-Jährige aus Monheim bekam am Mittwoch um 16.40 Uhr einen sogenannten Schockanruf. Die Betrüger gaben vor, dass ihre Nichte einen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine Zahlung von mehreren tausend Euro notwendig sei, um eine Haft abzuwenden. Schließlich forderten die Betrüger die Seniorin auf, den Schmuck und das Bargeld zum Amtsgericht Gelsenkirchen zu bringen. Dieser Aufforderung kam die 83-Jährige nach. In Gelsenkirchen übergab sie Geld und Schmuck an einen Abholer am Amtsgericht.