Immer am Samstag Monheimer Wochenmarkt hat jetzt einen Geflügelspezialisten

Der Wochenmarkt in Monheim wächst weiter und damit wird auch das Angebot immer vielfältiger. Ab sofort bietet Küsters, das Fachgeschäft für Geflügelgenießer, seine Waren im Berliner Viertel an. Mit einem breiten Sortiment an Premium- und Bio-Geflügel präsentiert sich der Geflügelhändler Küsters den Besuchern im Berliner Viertel.